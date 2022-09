Wapperende kunst in Ellecoms weiland, bij gebrek aan een overdekte expositieruimte

ELLECOM - Voorbijfietsende scholieren kijken verrast naar de wapperende kleurige doeken in een weiland aan de Zutphensestraatweg in Ellecom. De vraag ‘wat is dat?’ dringt zich ongetwijfeld ook bij hen op. Het lijken drie waslijnen achter elkaar. Maar ze fietsen door.

Het antwoord op die vraag: het is een kunstproject, bedacht door beeldend kunstenaar en fotograaf Karlijne Pietersma. Ze woont naast het weiland, dat ze heeft gepacht. Als bestuurslid van de gemeentelijke kunstenaarsclub Nieuwe Ruimte vond ze dat er maar eens wat collectiefs moest gebeuren in de gemeente Rheden.

Lees ook Bibliotheek in Velp krijgt een kunstuitleen met werk van kunstenaars uit de regio

Nieuwe Ruimte is al geruime tijd tevergeefs op zoek naar een permanente grote expositieruimte. Die was er in het gemeentehuis in De Steeg en daarna in het bibliotheekgebouw in Velp. Maar nu niet meer. Dus moest er voor een groepsexpositie een alternatief worden bedacht. En zo kwam Pietersma dus op haar weiland.

Gedroomd uitzicht

Ze vroeg de leden van Nieuwe Ruimte om iets te maken dat als thema ‘Gedroomd uitzicht’ heeft. Het kader van de kunstwerken moest gevormd worden door een raamkozijn. Verder waren ze volledig vrij. De kunstenaars fotografeerden hun werk en leverden die foto in bij Pietersma in. Die foto’s werden afgedrukt op weerbestendig vlaggendoek en opgehangen aan drie lijnen in het weiland. De kosten van de expositie worden deels gedragen door cultuurbedrijf RiQQ.

Nu wapperen er 38 kunstwerken in het weiland tegenover landgoed Avegoor. Van een afstand bekeken al een mooi gezicht. Max van Mourik is verantwoordelijk voor de vormgeving. Hij maakte ook de blik vangende oranje poort, waardoor je de alternatieve expositieruimte binnenkomt.

Want wie dichterbij wil komen om de doeken te kunnen bekijken, is van harte welkom. ,,Het weiland is vrij toegankelijk”, benadrukt voorzitter Rob van Oosten van de kunstenaarsclub. Ook hij leverde een werk in voor deze expositie.

Volmaakt in evenwicht

Hij koos voor het uitzicht vanuit een huis van een familielid in de Dordogne. Volgens hem een ‘volmaakt uitzicht’ dat volkomen in evenwicht is. Als toevoeging aan zijn uitzicht laat Van Oosten twee mannenhanden zich vastgrijpen aan het kozijn, alsof er iemand naar binnen klimt of zich juist uit het raam heeft laten zakken.

En zo heeft elke kunstenaar zijn eigen gedroomde uitzicht afgebeeld. De ene keer herkenbaar, dan weer min of meer abstract. Een enkeling verwijst in zijn werk naar de actualiteit. Zo heeft Edwin van der Staaij in zijn uitzicht een jeugdfoto van Vladimir Poetin verwerkt en er met duidelijke letters ‘Make love not war’ opgeschreven.

Volledig scherm Een van de werken die te zien zijn op de openluchtexpositie ‘Gedroomd uitzicht’ in Ellecom. © Erik van 't Hullenaar