Warm zomerweer zorgt voor opleving legionella; GGD onderzoekt meerdere brandhaarden

Eind juli werd het Belastingkantoor in Arnhem-Zuid ontruimd na het vermoeden van legionella in de koeltorens van het gebouw aan de Groningensingel. In de buurt van het kantoorpand was een aantal mensen besmet geraakt met legionella. Na onderzoek blijkt de besmettingshaard echter niet bij de Belastingdienst te moeten worden gezocht.



Sindsdien zijn op meerdere plekken in Arnhem en omgeving ‘kleine clusters’ gemeld. Niets om je grote zorgen om te maken, aldus de GGD-woordvoerder. Daarvoor is pas reden als er groepjes besmettingen opduiken van tien mensen of zelfs groter. ,,Dan gaan we opschalen.”