Wat doe je met 5,7 miljoen euro? Kans dat Arnhemse winnaar al een sportwagen heeft gekocht, is klein

Het is dit jaar de vierde keer dat de jackpot is gevallen in de Lotto. En toeval of niet: drie van de vier keer woonde de winnaar in Gelderland. Zo won in maart van dit jaar een inwoner van Zevenaar nog 5,4 miljoen euro. En afgelopen weekend viel de jackpot van 5,7 miljoen dus in Arnhem. In totaal is er zo al 12 miljoen euro over Gelderse Lottospelers verdeeld. Overigens moet er over de bedragen nog wel dik 30 procent kansspelbelasting over worden betaald.



De kans dat de buren al weten wie de Arnhemse Lottowinnaar is om dat er opeens een dure auto voor de deur staat, is klein. ,,De meeste prijswinnaars zijn veel te nuchter om spontaan een keuze voor een dure sportwagen te maken of een groter huis te kopen’’, zegt Van Schie.