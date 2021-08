Wat doet die helikopter boven Arnhem, Huissen en Zevenaar?

Bio Vakantie­oord rouwt om overlijden vrijwillig­ster Mandy (20) na val van paard: ‘Woorden schieten tekort’

20 augustus ARNHEM - Het testen van een nieuw paard, vorige week donderdag, voor de manege van Bio Vakantieoord is geëindigd in een drama. Vrijwilligster Mandy Huiskens (20) uit Arnhem viel, raakte zwaargewond en overleed vijf dagen later.