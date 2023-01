Wat kun je allemaal doen met je oude kerstboom? Zelf verbranden is in elk geval het allerslechtste

Menigeen stookt de kerstboom op in de vuurkorf in de tuin. Dat is op zich altijd nog beter dan het verbranden van de takken en de stam in de kachel of open haard binnen, omdat in kerstbomen veel hars zit. Dat kan zorgen voor een sterk oplaaiend vuur en voor extra roetaanslag in de schoorsteen.