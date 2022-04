Weer minder overstekende padden in Rozendaal: ‘Ik maak me nu wel zorgen’

‘Agressieve man’ van aanhouding op Arnhemse vrijmarkt had toch geen vuurwapen op zak: ‘Heftig incident’

ARNHEM - De man die op Koningsdag werd aangehouden op een vrijmarkt in de Arnhemse wijk Malburgen, had toch geen vuurwapen op zak. De politie hield daar in eerste instantie wel sterk rekening mee.

