Opnieuw ongeval met vrachtwagen op de A12, verkeer rondom Arnhem vast

updateARNHEM - Een vrachtwagen is vrijdagmiddag betrokken geweest bij een ongeval op de A12 ter hoogte van knooppunt Grijsoord bij Arnhem. Het is het derde ongeval in twee weken tijd op de A12. Door het ongeval waren in beide richtingen rijstroken dicht. Rond 15.00 uur was de weg weer vrij.