Weer rijdt lijnbus abri aan gruzelementen op Willemsplein

NACOMPETITIE SML speelt halve finale in Arnhem pas 18.00 uur tegen VIOD

10:45 ARNHEM - De nacompetitiewedstrijd tussen SML en VIOD Doetinchem begint zondag pas om 18.00 uur op het Arnhemse sportpark De Bakenberg. Inzet is een plaats in de finale van de nacompetitie voor een plekje in de tweede klasse van het zondagvoetbal.