Weer vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden in omgeving Arnhem

Onrust bij AkzoNobel over dreigend banenverlies houdt aan

9:58 ARNHEM - De opsplitsing van Nederlandse verf- en chemiemultinational AkzoNobel is per 1 januari een feit. Onder personeel heerst onrust over de gevolgen van de beursgang en mogelijke verkoop van het chemiedeel van het bedrijf. Ook de deze week aangekondigde kostenbesparingen hakken erin. Werknemers in Arnhem, Amsterdam en andere vestigingen vrezen voor verlies van hun baan.