Weg in eigen land: zo ver is het van Arnhem naar de uiterste punten van Nederland

indebuurtWil jij eens een ander uitje dan naar Burgers’ Zoo? Bezoek dan een van de uiterste punten van Nederland. Maak er wel een weekendje weg van, want vanuit Arnhem is het best een eind rijden naar bijvoorbeeld het meest westelijke, hoogste en diepste punt van ons land.

Even voor de duidelijkheid: de uiterste punten van Nederland zijn de meest noordelijke, oostelijke, zuidelijke, westelijke, hoogste en laagste punten. De eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao en Saba blijven in dit artikel achterwege.

Noordelijkste punt

Het noordelijkste punt van Nederland, zonder de zee mee te nemen, is het Waddeneiland Rottumerplaat. Op het vasteland is dat punt de Noordkaap, dicht bij Roodeschool in de provincie Groningen. Vanuit Arnhem is die afstand hemelsbreed 178,29 km.

Meest oostelijke punt

Niet zo heel ver van de Noordkaap bevindt zich het meest oostelijke punt van ons land. De grensovergang Bad Nieuwschans in de gemeente Oldambt (ook in de provincie Groningen) mag met die titel pronken. Met de auto doe je er ongeveer twee uur en dertien minuten om de tweehonderd kilometers te overbruggen. Hemelsbreed ligt de grensovergang 157,49 kilometer van Arnhem.

Zuidelijkste punt

Als je vanuit Arnhem naar het zuidelijkste punt van Nederland rijdt, ben je twee uur en acht minuten onderweg. Je legt dan 187 kilometer af over het land. Zou je als een vogel vliegen dan bedraagt de afstand 138,01 kilometer. Het zuidelijkste punt vind je, niet heel verrassend, in Zuid-Limburg. Grenspaal nummer 12 staat dicht bij het plaatsje Kuttingen op de grens tussen Nederland en België.

Hoogste punt

Als je dan toch in Kuttingen bent, kun je meteen door naar het hoogste punt van Nederland: de Vaalserberg. Vanaf grenspaal 12 ligt de berg hemelsbreed 7,4 kilometer verderop. Met de auto overbrug je 9,2 kilometer aan wegen in zo’n 16 minuten. Je staat dan op de top van de Vaalserberg. Met 322,4 meter boven ANP is dit het hoogste punt van Nederland.

Meest westelijke punt

Houd je meer van de zee? Trek dan naar het meest westelijke punt van ons land: de grensovergang Sint Anna ter Muiden in Zeeland. Je vindt dit punt in de gemeente Sluis. Ook al ligt het niet aan de kust, de zee is hier wel vlakbij. Vanuit Arnhem rijdt je 2 uur en 56 minuten om de 268 kilometer over de weg af te leggen. Hemelsbreed ligt het meest westelijke punt 190,39 km kilometer van onze stad. Ben je benieuwd wat het dichtstbijzijnde strand is vanuit Arnhem? Check dan dit artikel.

Diepste punt

Oké, het laatste punt is het letterlijke dieptepunt. In de Zuidplaspolder, dicht bij Nieuwerkerk aan den IJssel in Zuid-Holland, bevindt je je 6,76 meter onder de zeespiegel. Vanuit Arnhem ben je een uur en vijftien minuten en 97,5 kilometer onderweg om er te komen. Zou alles onder water staan, en je er in een rechte lijn naartoe kan varen, dan zou je 86,49 kilometer moeten overbruggen vanaf Arnhem.

