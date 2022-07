Wel bewijs voor poging straatroof station Lunteren, zegt OM, ‘maar extra straf voor Arnhemmer heeft geen nut’

Wat hun achter­grond ook is, Het Mozaïek wil alles uit zijn leerlingen halen

ARNHEM - Het Mozaïek in de Arnhemse wijk Malburgen draagt al tien jaar lang het predicaat excellente school. En ook dit jaar was de jury enthousiast over het onderwijs dat er wordt gegeven. Kennis doet er toe op deze basisschool. ,,Kennis is de sleutel tot succes’’, zegt directeur Carola Peters.

9 juli