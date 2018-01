Wens Loek (6) in vervulling: burgemeester Marcouch geeft hem een afvalknijper

De jonge Arnhemmer deed zijn opvallende verzoek via Facebook. 'Hallo burgemeester Marcouch. Ik heet Loek en ik wil heel graag een afvalknijper, als het mag. Hebt u dat voor me?', vroeg hij in een video.



Op een foto die Marcouch vandaag via Twitter de lucht in slingerde, is te zien dat hij samen met Loek afval aan het opruimen was in zijn buurt.