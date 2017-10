Wereldkampioen Living Statues Arnhem komt dit jaar uit Australië

'Arnhemse transgender was slachtoffer van steekpartij'

15:41 ARNHEM - Het is onwaarschijnlijk dat de 32-jarige transgender die vrijdag levenloos werd gevonden in een huis aan de Van Oldenbarneveldtstraat in Arnhem, is doodgeschoten. Dat zegt de Arnhemse Gladys, die claimt dat ze als eerste het lichaam zag.