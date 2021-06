Wereldkampioene Sifan Hassan sluit 1500 meter op Olympische Spelen nog niet uit

De Arnhemse Hassan is de regerend wereldkampioene op de 10.000 meter én de 1500 meter. Die combinatie is in Tokio wel mogelijk, maar in het programma veel minder gunstig dan de combinatie van 5000 en 10.000 meter. “Ik heb nog een kleine twee maanden om op snelheid te trainen. Ik doe sowieso niet alleen de 10.000 meter op de Spelen. Waarschijnlijk loop ik de 5000 erbij, maar ik ben er nog niet helemaal uit.”



Hassan loopt donderdag haar eerste 1500 meter van dit seizoen bij de Diamond League in Florence. Haar persoonlijk record is 3.51,95. In die tijd veroverde ze in oktober 2019 de wereldtitel in Doha.