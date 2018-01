Werkdruk zit buschauffeurs hoog: 'Hoop dat staken helpt'

Hij snapt zijn collega-chauffeurs als die gaan staken. Want de rijtijden zijn krap, zegt hij. ,,Als je een passagier in een rolstoel helpt, ben je al gauw drie, vier minuten kwijt. En je moet zorgen dat mensen allemaal zitten voordat je gaat rijden, je wil niet dat ze van de stoelen af stuiteren. Maar soms lopen passagiers in een sukkelgangetje. Ook de pinautomaat in de bus houdt op: bij contactloos betalen duurt het wel een paar minuten.’’



Margriet Strasser uit Bemmel is al 28 jaar buschauffeur. Ze houdt van haar baan. Toch noemt ze de stakingsactie 'een goede zaak'. ,,Ik hoop dat het helpt’’', zegt ze, vlak nadat haar bus is gearriveerd op het busstation in het centrum van Arnhem. Ze moet vrijwel direct door naar Wageningen, via Doorwerth. ,,Ik rijd nu vier uur achter elkaar. Tijd om te plassen is er eigenlijk niet. Als je dat doet, loop je achter op schema en die achterstand loop je niet meer in.’’