Werkstraf voor Arnhemmer die zijn ex stalkte en bedreigde: ‘Als bom in mijn hoofd afgaat, loopt het verkeerd af’

column remco kock Als er iemand coke gesnoven had, was het die opgefokte ouwe

18 oktober Zaterdagavond dronk ik een paar biertjes met mijn broertje in ’t Taphuys. Om kwart voor elf keek hij op zijn telefoon en zei: ,,Lange, we drinken deze op en dan gaan we naar Feestbeesten. Is gezellig.”