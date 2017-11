Werkstraffen voor uitvechten familievete in Dieren

Het incident vond plaats in de avond van 21 april 2015, voor de deur van een Turks eethuis in Dieren. Twee mannen uit Dieren raakten daarbij gewond.



De Arnhemmers waren naar Dieren gekomen om, naar eigen zeggen, onder begeleiding van volwassenen in het Turkse eethuis een langslepende ruzie uit te praten. Een van de Arnhemmers had een relatie met het nichtje van één van de slachtoffers; dat zou zorgen voor problemen binnen de familie.



Van praten kwam niet veel terecht, binnen de kortste keren ontstond op straat een massale vechtpartij. Een van de slachtoffers hield aan de knokpartij een kaakfractuur over en kon zes weken lang niet praten.



Volgens de rechtbank treffen de Arnhemmers blaam omdat zij doelbewust de confrontatie opzochten in Dieren.