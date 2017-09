Werkstraffen voor zware mishandeling tienerbroers tijdens Koningsdag Arnhem

De twee broers uit Lunteren, destijds 14 en 18 jaar oud, liepen op Koningsdag langs een groep mannen op de Ketelstraat in Arnhem. Bij het passeren botsten de oudste broer en één van de mannen uit de groep tegen elkaar aan, waarna 18-jarige werd uitgescholden voor 'kankerlijer'. Toen de jongste broer de groep hierop aansprak, kreeg de oudste broer een klap van een toen 17-jarige man uit Veenendaal. Hierop raakten de broers en de groep met elkaar in gevecht.

'Kapot gegaan'

De broers werden meerdere malen op hun benen getrapt en in hun gezicht en op hun hoofd geslagen. De jongste broer werd ook in zijn buik getrapt. Uiteindelijk wisten de omstanders de vechtenden uit elkaar te halen. Een grote man die tussen de belagers en de op de grond liggende broers in kwam staan, verklaarde later aan de politie: ,,Als ik er niet tussen was gaan staan, waren die jongens kapot gegaan.’’

Psychische sporen

Door de vechtpartij heeft de oudste broer zijn neus gebroken en de jongste broer zijn duim en ribben gekneusd. Die bewuste nacht heeft echter niet alleen fysiek, maar ook psychisch zijn sporen achtergelaten. Zo kampen beide broers met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS). ,,Ik zie die van haat vertrokken gezichten nog steeds voor me’’, vertelde de oudste broer tijdens de rechtszaak. ,,Hebben ze wel door wat ze hebben aangericht?’’

De verdachten reageerden toen geschokt. ,,Ik schrik hiervan. Ik wist niet dat het zo’n impact op het hele gezin had. Ik heb er natte handjes van’’, aldus een van hen. ,,Het is stom geweest.’’

Vrijgesproken

Alhoewel de groep Veenendalers uit negen mannen bestond, zijn er dinsdag zeven van veroordeeld. Een achtste verdachte is vrijgesproken, omdat niet bewezen kon worden dat hij een aandeel heeft gehad in het openlijke geweld. De strafzaak tegen een negende verdachte wordt op 5 december 2017 door de rechtbank behandeld, omdat in zijn zaak nader onderzoek moet worden verricht.

Lage straf?

De geëiste werkstraffen zorgden eerder voor veel verontwaardiging. Uit reacties op nieuwswebsites bleek dat lezers de straffen veel te laag vonden. Het Openbaar Ministerie (OM) verklaarde echter dat er geen juridische grond bestond voor hogere straffen. Een van de broers zei wel tegen het hoofd te zijn geschopt, maar hiervoor vond justitie echter geen overtuigend bewijs.