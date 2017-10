Wethouder Elfrink 'gewoon' weer aan de slag

Van de 37 aanwezige raadsleden, spraken er 17 maandagavond uit dat ze geen vertrouwen meer hebben in Elfrink. De motie van wantrouwen kreeg geen meerderheid en dus schoof hij dinsdag net als anders aan bij de vergadering van burgemeester en wethouders.

Zelf wil hij niet reageren op het debat over de rotte Arnhemse bestuurscultuur en de rol van het college van B en W daarin. 'Ik denk dat de avond voor zichzelf spreekt. Ik laat het aan anderen om daar commentaar op te hebben (of niet)', laat Elfrink weten in een korte, schriftelijke reactie.

Beschadigen

Bij zijn partij, de SP, zijn ze nog onthutst door de motie van wantrouwen. ,,Het rapport over de bestuurscultuur is politiek gemaakt. Dit was een bewuste actie om een wethouder te beschadigen’’, vindt fractieleider Jurgen Elfrink. ,,Alsof één persoon verantwoordelijk is voor de bestuurscultuur.’’

Coalitiegenoot D66 is niet voor commentaar bereikbaar. Het CDA wel. Ook fractievoorzitter Gerben Karssenberg spreekt van 'beschadiging van een wethouder en lijsttrekker' - Gerrie Elfrink voert de SP aan bij de raadsverkiezingen van maart volgend jaar. ,,Dit was de inquisitie van Gerrie Elfrink.’’

Grof geweld

Karssenberg vraagt zich af wat het college van B en W nog meer moet doen dan spijt betuigen en de wil uitspreken om samen met de gemeenteraad te werken aan betere omgangsvormen. ,,De oppositie is maandagavond met grof geweld het debat uit gegaan. Dat maakt het lastig om de bestuurscultuur te verbeteren."

In de oppositiebankjes begrijpen ze dat het debat hard is aangekomen. ,,Het was een pittig debat, met een pittige uitkomst. Maar wethouder Elfrink is er nog en daar moeten we het mee doen", zegt Martien Louwers (PvdA). ,,We gaan verder op de inhoud. Dat gaan we niet ineens veranderen."

Gedoe

Louwers hoopt wel dat raad en college verder werken aan de aanbevelingen die bestuurskundige Paul Frissen heeft gedaan, en met haar onder anderen Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks), Lea Manders (Arnhem Centraal) en Leendert Combée (VVD). ,,We moeten af van het gedoe’’, vindt de laatste.