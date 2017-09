Wethouder Elfrink wacht mogelijk heet avondje om veel duurdere verbouwing Musis

De vier oppositiepartijen willen van SP'er Elfrink weten of de begroting voor de vernieuwing wel realistisch was en waarom de gemeenteraad niet is geraadpleegd over de extra kosten. Over de kostenoverschrijdingen was lang onduidelijkheid, ondanks vragen om opheldering van bijvoorbeeld de PvdA.



De wethouder hoeft die vragen overigens alleen te beantwoorden als een meerderheid in de raad akkoord gaat met de behandeling van het zogenoemde 'interpellatieverzoek' van de oppositiepartijen.



Als dat verzoek onvoldoende steun krijgt, wordt er verder niet over gedebatteerd. De oppositie is in de Arnhemse raad in de meerderheid sinds de ChristenUnie in juni van dit jaar uit de coalitie stapte. Die bestaat nu alleen nog uit D66, SP en CDA. Die partijen hebben samen 19 van de 39 zetels in de Arnhemse gemeenteraad.