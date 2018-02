Wethouder gedroeg zich 'onprettig en intimiderend' op personeelsfeest

Bert de Lange, fractievoorzitter van het CDA in de Rhedense gemeenteraad, wil niet echt ingaan op de vraag of het vertrek van Vugts te voorkomen was geweest, bijvoorbeeld door hem tijdig te waarschuwen over zijn gedrag. ,,Achteraf is het altijd makkelijker om een conclusie te trekken of een ‘wat als’-vraag te stellen. Wij hebben in Tjebbe Vugts een zeer capabele wethouder gehad waar we uitstekend mee konden samenwerken. Maar dat hij een vertrouwensbreuk ervoer en daar gevolgen aan verbond, is ook een gegeven.’’



Gea Hofstede (PvdA): ,,We raken een heel goede bestuurder kwijt omdat hij zich niet professioneel genoeg heeft gedragen en zich onvoldoende bewust was van zijn positie. Wij allemaal, dus ook raadsleden, moeten ons beter bewust zijn van onze voorbeeldfunctie. We kunnen hier allemaal van leren.’’