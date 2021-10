Wethouder Haverkamp geeft vijf redenen waarom het nieuwe Posbankplan niet uitvoerbaar is

Arnhems Compliment­je voor Toni Iñiguez: ‘Ik krijg veel energie van mensen helpen’

20 oktober Hij wilde na zijn hbo-opleiding bij Saxion in Enschede naar Nijenrode. Maar de ouders van Toni Iñiguez Najdanovski die schoonmaakbedrijf Antonio in Arnhem vanuit huis runden, zeiden tegen hun 22-jarige zoon: ,,Als je nu niet in het bedrijf stapt, verkopen we het.”