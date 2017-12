Wethouder over auto's in Jansbeek: 'Regels overtreden'

Arnhem heeft IKEA op verlanglijst voor pand Topshelf

19:23 ARNHEM/ DUIVEN - De gemeente Arnhem ziet wel wat in een vestiging van het Zweedse woonwarenhuis IKEA in het pand van Topshelf (ex-V&D) in het stadshart. ,,IKEA staat op ons verlanglijstje’’, zei wethouder Ron König van Economische Zaken maandagavond in de gemeenteraad.