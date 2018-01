Wie is PVV-lijsttrekker Coen Verheij eigenlijk?

Politiek lijkt de PVV-lijsttrekker een onbeschreven blad. Verheij, die direct de aanval opende op Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch, is 37 jaar oud en geboren en getogen in Arnhem. Dat is wat hij over zichzelf kwijt wil. Op vragen over zijn beroep of privésituatie gaat hij niet in. Verheij is aanhanger van Geert Wilders 'omdat de PVV enige partij is die de gevaren van de islam ziet en ertegen in opstand komt'.