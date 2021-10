Wie nu op zoek is naar een huis in Arnhem, is de klos: ‘We zijn allemaal terug naar onze ouders’

21-jarige man aangehou­den voor diefstal met geweld bij tankstati­on in Presikhaaf

21 oktober ARNHEM - Op het Kramersgildeplein in Arnhem heeft een 21-jarige Arnhemmer donderdagochtend geprobeerd spullen te stelen uit het Shell tankstation Fransen. De verdachte werd betrapt en slaagde er door geweld te gebruiken in weg te komen uit de zaak. De politie kon de man even later alsnog aanhouden.