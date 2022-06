Wielrenner gewond na ongeval op de Posbank

Arnhem in 2021 flitsstad van Gelderland: ruim 130.000 snelheids­boe­tes uitgeschre­ven

ARNHEM - De flitspalen in Arnhem hebben in 2021 overuren gemaakt. Met ruim 131.000 snelheidsboetes is de Rijnstad koploper in Gelderland en landelijk terug te vinden op plek acht.

15 juni