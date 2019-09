Wietproef Arnhem en Nijmegen: ‘Crimefighter zijn én opperkweker? Kan niet!’

Vorige week werd bekend gemaakt welke 10 van de 26 Nederlandse gemeenten mee mogen doen aan het experiment met de verkoop van gereguleerde wiet. Na het pijnlijke verlies in de strijd om het Eurovisiesongfestival, mag Arnhem nu wel meedoen. Net als Nijmegen.

Geen tot concertzaal omgebouwde voetbaltempel van Arnhems trots Vitesse in de schijnwerpers van de wereld, maar een extreem beveiligd kassencomplex gevuld met duizenden wietplantjes op een heimelijke locatie. Geen bussen gevuld met uitzinnige festivalfanaten af en aan naar het Gelredome, maar geldtransportwagens gevuld met joints naar de verplicht deelnemende coffeeshops.

En helaas geen Eva Jinek aan het muziekroer, maar onze eigen burgervader Marcouch als opperkweker.

Quote Burgemes­ter Marcouch zal in zijn vorige leven als wijkagent toch menig kweker hebben opgepakt. Arnout Schadd, Strafrechtadvocaat

Het moet toch niet gekker worden. Ik ben absoluut geen tegenstander van het legaliseren van softdrugs. Integendeel; in de bijna 20 jaar die ik werkzaam ben in de strafrechtadvocatuur heb ik geconstateerd dat het aantal wietkwekers - ondanks de hardere aanpak/hogere straffen - niet afneemt en dat de prijs per kilo fors is gestegen.

Dat schijnt iets te maken te hebben met vraag en aanbod: bij een gelijke vraag en beperking van het aanbod zal de prijs stijgen en zullen nieuwe waaghalzen gaan aanbieden. Ofwel: zolang de liefhebber zijn joint mag kopen, is de strijd tegen softdrugs gedoemd te mislukken. Het criminaliseren van de achterdeur levert alleen maar ellende op, dat heeft het beleid van de afgelopen decennia wel gelee

Aanpak softdrugs gefaald

Burgemeester Marcouch zal - zo veronderstel ik - in zijn vorige leven als wijkagent toch menig kweker hebben opgepakt. Daarna was hij als Tweede Kamerlid woordvoerder politie, veiligheid en integratie en pleitte hij voor 'een overheid die stevig de normen stelt en overtreders bestraft'. En vanaf het moment dat hij de baas is in Arnhem heeft hij veel horecagelegenheden gesloten en wietkwekers op straat gezet; Marcouch is de stevige overheid zelf geworden.

Het siert onze regering dat zij middels dit experiment feitelijk toegeeft dat de aanpak van softdrugs tot nu toe heeft gefaald, maar dat dan uitgerekend Marcouch uitverkoren is om wiet te gaan kweken, is toch wel erg merkwaardig en wrang. Ik realiseer mij dat het meedoen aan het experiment een wens is van onze gemeenteraad, maar toch.

Volledig scherm Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem. © Erik van 't Hullenaar

'Staatswiet jaagt de boeven niet weg' citeerde De Gelderlander burgemeester Bruls van Nijmegen, die ook mag meedoen. Marcouch is het met hem eens. Maar waarom ineens die ommezwaai, waarom zelf gaan doen wat je tot voor kort als crimineel hebt bestempeld?

Toename van illegale handel