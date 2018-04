Wijkagenten vinden hennep met waarde van kleine 2 ton in Arnhemse garagebox

,,Dat maak je niet elke dag mee. We kregen een melding van de eigenaar van het pand over de hoge stroomrekening voor de box en ben samen met mijn collega Rene Huls gaan kijken’’, zegt wijkagent Henk Westerhof.

De huurder had in de garagebox een extra wandje aangebracht. Daar achter was een ruimte waar henneptoppen op rekken lagen te drogen. De agenten hebben de ruimte leeggehaald en het onderzoek naar de huurder wordt gestart.