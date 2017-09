Wilco uit Rheden vertrok 10 jaar geleden naar Dominica, nu ligt zijn land in puin

Het is om gek van te worden voor Mandy (27) en Nikki (24) Brouwer. Ja, hun vader is nog in leven, dat hebben ze via-via gehoord. Maar echt gerust zijn ze pas als ze daadwerkelijk zijn stem horen. En hoe gaat het met hem en hoe houdt hij zich in leven op het kleine eilandstaatje? Zijn dochters hebben geen idee. Sinds maandagnacht de orkaan over het tropische eiland raasde komen ze weinig meer toe aan slapen. ,,We bellen en facebooken veel en volgen continue het nieuws. Hopend op een teken van onze vader.’’

Categorie 3

Vorige week maandagavond had Mandy voor het laatst contact met hem. Maria kwam op het eiland af, een orkaan in de categorie 3. Maar de uren na dat gesprek nam de kracht enorm toe, tot de hoogste categorie 5. ,,Rond 1 uur 's nachts viel de elektriciteit daar uit, maar toen was de orkaan nog niet eens aan land.’’

Quote Er is geen stromend water, geen elektriciteit. En de voorraden raken op. Er vinden plunderingen plaats

Volledig scherm © DG Uit berichten op nieuwssites en sociale media leidt Mandy af dat 90 procent is verwoest van Dominica - een eiland ter grootte van de helft van de provincie Utrecht; niet te verwarren met de Dominicaanse republiek. ,,Er is gebrek aan alles. Er is geen stromend water, geen elektriciteit. En de voorraden raken op. Er vinden plunderingen plaats.’’ Anders dan Sint Maarten is Dominica een zelfstandige staat en heeft het geen moederland dat te hulp schiet.

Verliefd

Volledig scherm Wilco Brouwer drie jaar geleden op Dominica © eigen foto Hoe anders was het daar in 2006, toen Wilco Brouwer met zijn toenmalige vrouw en hun twee dochters naar Dominica op vakantie gingen. Het was een paradijs zoals die in gelikte reclames langskomt, alleen zijn de stranden daar niet wit maar zwart, vanwege de vulkanische ondergrond. En met weinig toeristen en behoorlijk ongerept. ,,In die drie weken werden we verliefd op Dominica'', vertelt Mandy.



Daar onder de palmen ging bij Wilco de knop om. Hij was 40 jaar oud en altijd maar druk, druk. Naast directeur/eigenaar van het gelijknamige staalconstructiebedrijf in Rheden was hij in zijn vrije tijd veel bezig met zijn hobby, achter de bar staan in zijn monumentale dorpscafé Ons Huis in het dorpscentrum. Als hij nog iets anders wilde met zijn leven, iets totaal anders, dan moest hij dat nu doen.

Verhuren

Het gezin Brouwer besloot te emigreren. En snel ook. Op het eiland konden ze een lap grond kopen met vervallen huisjes erop. Die zou Wilco gaan opknappen en verhuren aan buitenlandse studenten van de Amerikaanse universiteit, verderop aan de baai. Voor henzelf zou hij een nieuw huis bouwen. Terug in Rheden werden bedrijf en kroeg verkocht, drie maanden later gingen ze terug. Mandy ging naar een school in Florida.

Uiteindelijk zouden de dochters en hun moeder weer terugkeren naar Nederland. Mandy woont nu in Utrecht, Nikki in Apeldoorn, moeder weer in Rheden. Maar haar vader wil nooit meer terug, weet Mandy. ,,Hij is er dolgelukkig. Vorig jaar is hij hertrouwd met een vrouw van het eiland.’’ Zij werkt op de Amerikaanse universiteit op het eiland en via-via vernam Mandy van een medewerker dat Wilco en zijn vrouw orkaan Maria hebben overleefd. Maar dat was ook alles wat ze over hen hoorden. En nu is het wachten geblazen en hopen. Op een luchtfoto zagen ze het zwaar beschadigde woonhuis van hun vader.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Mandy (links) en Nikki Brouwer vorig jaar op Dominica. © eigen foto

Arm eiland

Ondertussen maken Mandy en Nikki zich ook zorgen over hoe het nu verder moet met Dominica. ,,Het is een van de armste eilanden in het Caraïbisch gebied. De economie is afhankelijk van kleinschalige landbouw, maar de plantages zijn allemaal verwoest.'' Om vanuit het verre Nederland iets te kunnen doen, zijn ze een actie gestart. ,,Voor Sint Maarten is 15 miljoen euro binnengekomen, dan moet het toch lukken voor Dominica 15.000 euro bijeen te krijgen? Voor de mensen daar is het een enorm bedrag.’’