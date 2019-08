Wilde achtervolging door Gelderland eindigt in Amsterdam: politie lost schoten

Video/Update Fietser raakt ernstig gewond in Arnhem: Automobi­list reed waarschijn­lijk door rood

5 augustus ARNHEM - Een fietser is maandagmiddag rond 12.05 uur ernstig gewond geraakt op het Lange Water in Arnhem. Dit gebeurde door een aanrijding met een auto. Ook is er een traumahelikopter ingezet, daarmee is het slachtoffer naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.