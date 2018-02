Willem moet nieuwbouw voor kinderen in nood afbreken van gemeente

Gewapende overval op tankstation in Arnhem

31 januari ARNHEM - Het Shell-tankstation aan het Kramersgildeplein in de wijk Presikhaaf in Arnhem is vanavond kort voor 20.00 uur overvallen. Een dader dreigde volgens de politie met een wapen en ging er met een nog onbekende buit vandoor via Park Presikhaaf.