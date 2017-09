Zelf kiezen bij Voedselbank in Arnhem-Zuid is groot succes

Deze week is het centraal uitgiftepunt aan de Overmaat in Arnhem-Zuid in gebruik is genomen. Elke dag komen hier veertig tot vijftig klanten van de Voedselbank Arnhem winkelen. Samen met een vrijwilliger maken zij een rondje langs de goedgevulde schappen met rijst, koekjes, flessen frisdrank, vlees, vis, groente en fruit. ,,De nieuwe opzet is een overweldigend succes. Ik hoor uitsluitend positieve geluiden’’, zegt algemeen coördinator Joop Toeter van de Voedselbank Arnhem.



De klanten wijzen aan wat ze willen hebben. Een vrijwilliger pakt de artikelen vervolgens uit de schappen. ,,Dat is even wennen, maar ik vind het geen probleem. En ik snap het ook wel. Er moet genoeg overblijven voor andere klanten’’, zegt een vrouw. ,,Ik zou anders misschien tien flesjes koffiemelk meenemen. Daar ben ik gek op. Ik heb graag een voorraadje in een huis’’, zegt een man.