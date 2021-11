Woede om nieuw plan voor Arnhemse villawijk: ‘Er blijft niks overeind van het originele Gaardenhage’

Groot onderhoud aan John Frostbrug in 2022, brug zes weken dicht voor verkeer

ARNHEM - De John Frostbrug in Arnhem krijgt in de zomer van 2022 een grote onderhoudsbeurt. Rijkswaterstaat pakt onder meer het wegdek en de karakteristieke staalconstructie aan. Het onderhoud is een jaar later dan gepland.

3 november