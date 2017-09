Woekerplant duizendknoop moet je domweg laten stikken

hockey vrouwen Upward start met (verdiende?) driepunter, koppositie HC Arnhem na zevenklapper

10 september ARNHEM - Was het verdiend? Misschien niet. Was het zwaarbevochten? Zeker wel. Maar de drie punten waren zondag wel voor de hockeysters van Upward na de eerste wedstrijd in 1D. De Arnhemsen hadden het op eigen veld zeer lastig met Ede, maar trokken dankzij een treffer vlak voor tijd van Sacha van de Griend toch de overwinning over de streep: 2-1.