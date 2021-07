Wolfheze herdenkt slachtoffer van ongeval op spoorwegovergang: ‘Waar een klein dorp groot in is’

Docente Henrike trekt aan de bel: ‘draaideur­do­cen­ten’ zijn in onderwijs vogelvrij

25 juli Veel scholen in Nederland kampen met een tekort aan docenten. Tegelijkertijd weigeren ze een beginnende docenten in vaste dienst te nemen. En dat is een misstand, zegt de Arnhemse docente beeldende vakken Henrike Gootjes, die ook beeldend kunstenaar is. Zij krijgt bij scholenkoepel Quadraam alleen maar tijdelijke contracten. In een klokkenluidersbrief hekelt ze deze kwestie.