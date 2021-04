Woningmarkt is veranderd in een gekkenhuis: meer dan honderd telefoontjes als een huis op Funda is gezet

Snackwagen van Arnhemse ondernemer Richard brandt af: ‘Dit is een nachtmer­rie’

16 april ARNHEM - Snackwagen Snack2joy van de Arnhemse ondernemer Richard Verheijen is in de nacht van woensdag op donderdag afgebrand. Het is donderdagochtend tien over drie als de eigenaar van de wagen ruw gewekt wordt. ,,Er is brand in je wagen”, krijgt hij te horen.