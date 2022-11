Woningnood in Nederland en toch staat in Arnhem een hele, pas opgeknapte flat leeg: hoe kan dat?

‘Woningtekort/wachtlijsten?! Hier staan 85 appartementen leeg’. De spandoeken aan de balkons van de lege Paasbergflat spreken voor zich. Hoe kan in tijden van woningnood een flatgebouw leegstaan?

Aan de 65 studio’s en appartementen (en niet 85 zoals het spandoek vermeldt) kan het niet liggen. De flatwoninkjes zijn fris geverfd en zien er keurig uit met laminaat en keukenblokje. Bewoners kunnen er zo in. Toch verlieten huurders afgelopen zomer hun tijdelijke woning. Inmiddels groeit het onkruid en gras tussen de stenen en maakt het lege gebouw aan de Bronbeeklaan een desolate indruk.

Doorn in het oog van de wijkbewoners

De lege flat is een doorn in het oog van de wijkbewoners. ,,Ik heb de eigenaar gevraagd de troep rond het gebouw op te ruimen. Er is geen enkel toezicht. Iemand heeft ingebroken en woont er illegaal. De eigenaar heeft toegezegd dat hij de rotzooi zal opruimen en nieuwe sloten op de flat gaat zetten”, zegt wijkbewoner Ad Bontje.

Hij is voorzitter van de stichting Belangen Bewoners Rondom Bronbeeklaan 66 (BBRB). Het afgelopen half jaar heeft Bontje geregeld contact gehad met zowel de gemeente Arnhem als de eigenaar van de flat. Volgens hem heeft de eigenaar de spandoeken opgehangen. ,,Ik zie twee partijen die niet bewegen. Dat vind ik, en met mij veel wijkbewoners, dood- en doodzonde. Omdat het een goed gebouw is.”

Quote Dat vind ik, en met mij veel wijkbewo­ners, dood- en doodzonde. Omdat het een goed gebouw is. Wijkbewoner Ad Bontje

In gesprek met een kandidaat-koper

De omwonenden willen graag dat de gemeente Arnhem in gesprek gaat met de eigenaar, de stichting Zorgwonen Bronbeek, en kandidaat-koper Veldboom Vastgoed Groep, die de de Paasbergflat wil behouden. Het enige struikelblok is de bestemming van de flat. Die is ‘maatschappelijk’. Een wijziging van de bestemming naar wonen kost al snel een half jaar. Bontje: ,,De gemeente kan een voorlopige vergunning afgeven. Dan zijn zo’n honderd bewoners onmiddellijk geholpen.”

Maar zover is het nu niet. Gemeente en eigenaar zijn verwikkeld in een juridisch steekspel. Dat begon met een meningsverschil over een integriteitsonderzoek. Dat wilde de gemeente laten uitvoeren. De stichting Zorgwonen Bronbeek weigerde eraan mee te werken. ,,Een integriteitsonderzoek is pas aan de orde bij het verlenen van een omgevingsvergunning”, zegt een woordvoerder.

Nog nooit gesproken met de eigenaar

Bij de gemeente vinden ze dat de eigenaar zich erg formeel opstelt. Op het stadhuis vindt men het normaal om te willen weten met wie de gemeente van doen heeft. Onlangs merkte wethouder Cathelijne Bouwkamp op dat ze na al die jaren nog nooit gesproken had met de eigenaar van de flat.

Volledig scherm Paasbergflat wacht al maanden op nieuwe huurders. © Erik van 't Hullenaar

Om uit de impasse te komen, probeerde de eigenaar de flat te verkopen aan Veldboom Vastgoed. Er was een akkoord. Tot de gemeente Arnhem daar een stokje voor stak met het opleggen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG). Dit houdt in dat de eigenaar de flat in eerste instantie te koop moet aanbieden aan de gemeente. Veldboom besloot zich terug te trekken.

Eigenaar kan de flat aan de gemeente verkopen

Waarom stelde de gemeente zich zo op? ,,Wij zijn bezig met een integrale gebiedsvisie voor de gehele locatie waar ook de Paasbergflat onderdeel van uitmaakt. Deze visie willen we eerst voorleggen aan de gemeenteraad”, zegt een woordvoerder van de wethouder. Hij voegt eraan toe dat de eigenaar voor een marktconforme prijs de flat aan de gemeente mag verkopen.

Daar voelt de stichting Zorgwonen Bronbeek niet voor. De stichting vreest dat de gemeente de flat wil slopen en daar wil de eigenaar niet aan meewerken. Dat betekent dat de gemeente in het uiterste geval de flateigenaar zal moeten onteigenen, een tijdrovende bezigheid. Net als de uitvoering van het totale plan. Om over het stikstofvraagstuk nog maar te zwijgen.