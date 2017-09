'Woon je in de buurt, ga dan niet met de auto naar de razend populaire Posbank'

De Posbank is populairder dan ooit. ,,Medewerkers die hier al 30 tot 35 jaar lang rondlopen, hebben het nog niet zo gek meegemaakt als dit jaar,’’ zegt beheerder Jeroen de Koe van Natuurmonumenten.

Schermutselingen

De meeste bezoekers gaan naar de zuidrand van het nationaal park, bij het bezoekerscentrum in Rheden of bovenop de Posbank bij het paviljoen. Als het erg druk is, kunnen bezoekers hun auto in een weiland kwijt. Dat gebeurt 20 tot 30 keer per jaar. ,,Afgelopen zondag was het zo druk op de Posbank dat zelfs schermutselingen ontstonden over parkeerplaatsen’’, zegt Johan Simon, woordvoerder van de gemeente Rheden.

De gemeente is met Natuurmonumenten, ondernemers en evenementenorganisatoren op de Posbank om tafel gaan zitten. ,,Om mogelijke oplossingen te bespreken. Hoe leiden we alle drukte in goede banen?’’

Oproep

Een daarvan is de oproep van de gemeente aan haar inwoners om niet met de auto naar het (eigen) natuurgebied te komen. ,,Daarnaast stellen we de parkeerplaats bij het gemeentehuis in De Steeg in de weekenden open, zodat mensen vandaar het nationaal park in kunnen.’’

De tekstkarren die de gemeente Rheden onlangs heeft aangeschaft, moeten daarbij helpen. Afgelopen weekend werd al er al een gebruikt bij de Posbankloop in Velp.

Bermen