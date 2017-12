Woon je niet in Apeldoorn? Zó kom je eenvoudig bij het Glazen Huis

Live: Kamerdebat over Lelystad Airport

22:25 De Tweede Kamer is om 20.30 uur begonnen aan het debat over de fouten in de milieueffectrapportage (mer) van vliegveld Lelystad. Het belooft een spannend debat te worden, want een groot deel van de oppositie (69 zetels van de 150) wil dat opening van het vakantievliegveld wordt uitgesteld en dat het luchtruim eerst opnieuw wordt ingedeeld. D66 en VVD lijken daar vooralsnog geen voorstander van.