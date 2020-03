Woondeal: 5000 extra huizen bouwen in Arnhem en Nijmegen en aanpak van achterstandswijken

Minister Stientje van Veldhoven zette vandaag in Nijmegen haar handtekening onder een deal die de regio Arnhem Nijmegen de komende tijd een flinke impuls moet geven. De deal betekent dat er vooral in de twee grote steden met woningnood sneller gebouwd kan worden.



In de hele regio moeten er de komende vijf jaar 20000 woningen worden gebouwd. Dat zijn er 5000 meer dan eerder gepland doordat het Rijk soepeler met regels om zal gaan en verschillende plannen zal ondersteunen.



Daarnaast komen er in Nijmegen, waar de nood het hoogst is, 500 tijdelijke woningen in het gebied Winkelsteeg. Op de ranglijst van steden waar de woningnood het snelste stijgt, staat Nijmegen op 3. ,,Zeker starters hebben zo weinig keus. Daar gaan we echt ons best voor doen”, zegt de Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens.