Zaaddonor Rijnstate: 'Hoeveel kinderen heb ik? Misschien wel 80'

,,Daarom heb ik in 2003, toen je nog anoniem zaad kon doneren, bewust de keuze gemaakt om een bekende donor te worden.’’

Hij is zelf homoseksueel en wilde kinderloze stellen helpen. In het Arnhemse Rijnstate werd hem verteld dat zijn zaad zou worden gebruikt bij ongeveer tien gezinnen met onvruchtbare mannen. ,,Met gemiddeld twee kinderen per gezin vond ik dat te behappen.’’

Bom

Kinderen mogen vanaf hun zestiende contactgegevens van hun donorvader opvragen. Van Geffen maakt al voor die tijd kennis met het zoontje van de Zutphense Sabine Oldenhave, die als kleuter al een sterke drang heeft om zijn biologische vader te leren kennen. Het klikt en er ontstaat een vriendschap. In 2013 krijgt Oldenhave een dochter, eveneens met gedoneerd zaad van Van Geffen.

Zij meldt de geboorte bij Rijnstate, zodat de wettelijke limiet van 25 kinderen per donor niet wordt overschreden. ,,En wat vertellen ze mij? Peter heeft al 32 kinderen.’’

Het bericht slaat bij de twee in als een bom. De eerste schok slaat om in woede als Rijnstate Van Geffen telkens tegenstrijdige informatie geeft. ,,Eerst had ik 32 kinderen, toen 36 en daarna werd het onduidelijk. De administratie bleek een grote janboel. Ook zou het zaad dan weer wel en dan weer niet naar Duitse klinieken zijn gebracht.’’

Beangstigend

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) start een onderzoek. Al snel blijkt dat bij vijftien donoren de 25-limiet is overschreden. Het voedt ook onzekerheid. De rammelende donoradministratie maakt het geven van een precies aantal onmogelijk. Oldenhave: ,,Dat is beangstigend. Het geschatte aantal kinderen werd steeds hoger. En daarbij zitten ze allemaal in dezelfde leeftijdsfase en wonen ze voornamelijk in dezelfde regio. Dan wordt de kans toch groter dat broers en zussen misschien een liefdesrelatie krijgen. Het is toch bizar dat mijn kinderen een potentiële partner in de toekomst om een dna-test moeten vragen?’’

Ondertussen weigerde Rijnstate de dossiers van de periode waarin Van Geffen donor was (2003-2014) door te spitten. Omdat niet met zekerheid valt te zeggen hoe vaak zijn zaad is gebruikt, zouden in het uiterste geval 5.000 dossiers onderzocht moeten worden. Te privacygevoelig, vindt Rijnstate. De rechter was het daarmee eens, zo bleek tijdens de rechtszaak in 2017.

Geen belemmeringen

Toch stemt Rijnstate nu in met een onderzoek door gynaecologen Monique Mochtar (AMC in Amsterdam) en Jesper Smeenk van het ETZ-Tweesteden Ziekenhuis in Waalwijk. ,,Wij hebben er natuurlijk ook geen goed gevoel bij en zijn in gesprek gegaan’’, vertelt woordvoerder Maaike de Ridder.

,,Ik hoef ook niet alle namen te weten’’, zegt Van Geffen. ,,Alleen hoeveel kinderen ik heb. Ook als het er 80 zijn. Dan kan ik het afsluiten. Nu ga ik op de handrem wanneer nieuwe donorkinderen kennis willen maken. Want ik weet niet hoeveel het er kunnen worden. Maar het zijn wel je kinderen en die verantwoordelijkheid drukt zwaar op mij.’’