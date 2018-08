Zaak-Marcouch: buitenlander onder vergrootglas in Spanje

ARNHEM/ MADRID - De politie in Madrid maakt zich volgens burgemeester Ahmed Marcouch schuldig aan etnisch profileren. Dat ondervond hij zelf aan den lijve tijdens een familietrip. Mensen uitgebreid controleren, zonder aanleiding, blijkt in Spanje aan de orde van de dag.

Wat er precies is voorgevallen in Madrid? De Arnhemse burgemeester heeft zijn verbolgen relaas daarover gedaan bij de Spaanse krant El Pais.

Via een bevriende journalist wilde hij het toch maar even aankaarten. Een nadere toelichting geeft hij verder niet, laat zijn woordvoerder in Arnhem weten. Ook de politie in Madrid wil verder niet reageren op het voorval, dat dinsdag zou hebben plaatsgevonden.

Tussenstop

Marcouch werd zonder opgaaf van reden staande gehouden en uitgebreid gecontroleerd. Het incident vond plaats tijdens een tussenstop in Madrid, onderweg naar zijn familie in Marokko. Marcouch was aan het winkelen met zijn dochter, moest paspoorten tonen en werd gefotografeerd.

De controle was volgens hem 'overduidelijk' gebaseerd op het 'Arabische uiterlijk' van zijn gezin en hemzelf. Marcouch stelt 'nog nooit zoiets te hebben meegemaakt' in Spanje. Een geval van etnisch profileren dus. Een klacht heeft hij niet ingediend.

Land van 'spontane' controle

Toch is het uitgebreid staande houden van passanten aan de orde van de dag in Spanje. Het land staat bekend om 'spontane' controles van mensen op straat. Een studie van de Universiteit van Valencia uit 2013 wees ook uit dat Spanje sowieso een land is waar mensen zomaar op straat worden staande gehouden en zich moeten identificeren: in 2012 werden in een jaar tijd 8 miljoen mensen gecontroleerd, 17 procent van de bevolking.

Niet-Spanjaarden hebben drie keer meer kans om aangehouden te worden. Van de Spanjaarden werd 8 procent op straat aangehouden. Van donkere Afrikanen was dat liefst 68 procent en van Marokkanen 42 procent.

Campagne