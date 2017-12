Zand op wegdek na eenzijdig ongeluk, linkerrijstrook bij Grijsoord afgesloten

'Misschien ben ik morgen dood, misschien ben ik morgen doof'

25 december ARNHEM - Dit is het verhaal van een vrouw die zichzelf vaak in een situatie brengt waar ze, diep van binnen, helemaal niet in wil verkeren. Dan staat ze daar, op haar blote voeten en in een rode jurk met belachelijke lippenstift cello te spelen op een toeristenpaddenstoel, met op de achtergrond een of ander een tankstation.