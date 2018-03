Ze spelen boef, maar zijn de agent

Officier Van Veen geldt als de belangrijkste crimefighter van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Hij gaf leiding aan zaken waarin undercoveragenten onder zijn regie op spectaculaire wijze opereerden.

Van Veen is zaaksofficier in de Posbankmoord en de Malvertzaak, de dodelijke schietpartij in het Nijmeegse café Istanbul. In beide zaken zorgden undercoveroperaties voor een doorbraak. ,,Die inzet is noodzakelijk in de huidige criminaliteit’’, aldus de officier tijdens de Malvertzaak.

Aanvragen

De politie maakte recent bekend dat er per jaar meer dan 170 aanvragen voor undercoveroperaties worden ingediend. Minder dan de helft van de verzoeken worden gehonoreerd.

Jaarlijks worden 60 tot 80 undercoveroperaties uitgevoerd. Agenten spelen daarin voor drugsdealer, wapenleverancier, maffialid of als lid van een motorbende. In 2004 werd 34 keer een undercoveractie uitgevoerd in een Nederlands opsporingsonderzoek. Na de zomer mogen ook de Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee in criminele kringen infiltreren.

Zwijgrecht

Strafrechtwetenschapper Brinkhoff noemt het logisch dat de politie in de strijd tegen de georganiseerde misdaad steeds vaker een beroep doet op de unit Werken onder Dekmantel (WOD), de afdeling die de infiltraties uitvoert. Verdachten beroepen zich doorgaans op hun zwijgrecht. Telefoontaps blijken steeds minder bruikbaar, zegt Brinkhoff. Verdachten praten in codetaal of bedienen zich van versleutelde telefoons. ,,Het is dan logisch om heimelijk in de wereld van de verdachte of de getuige te duiken om te proberen informatie te ontlokken.''

Donderdag doet het gerechtshof in Arnhem uitspraak over de Posbankmoord. De twee moordenaars van huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt horen dan of zij in hoger beroep een zwaardere straf krijgen dan bij de rechtbank, die de twee Brabanders vorig jaar celstraffen van veertien en zestien jaar oplegde.

Malvertzaak

De rechtbank in Arnhem zou zich morgen uitspreken over de strafeisen van vijftien en zeventien jaar cel in de Malvertzaak. Mogelijk wordt de rechtszaak aangehouden. Vanuit een ander recherche-onderzoek is opeens nieuwe informatie opgedoken. Ook van een undercoveragent. Een 49-jarige Nijmegenaar die in het criminele milieu wapens verkoopt heeft aan deze undercoveragent verteld dat hij in de Malvertzaak de pistolen heeft geleverd: zowel aan de verdachten als aan de slachtoffers.