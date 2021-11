Zeker 21 daklozen slapen in Arnhem buiten: ‘Je hebt er ook bij die helemaal niet ontdekt willen worden’

Hart van daklozen­moe­der Tonnie (76) bloedt om buitensla­pers: ‘Ik was zelf ook verslaafd, ik weet hoe het gaat’

ARNHEM - Tonnie van den Herik, de 76-jarige moeder van de Arnhemse daklozen, maakt zich bij het invallen van de gure herfst zorgen over de buitenslapers in de stad. ,,Er vallen steeds meer mensen tussen wal en schip.” In haar opvangplek De Banaan, in het centrum van de stad, komen daklozen elke zondagmiddag een hapje eten, bijslapen en zich even opwarmen.

4 november