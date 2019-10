Zeker 300 boeren op trekkers naar provinciehuis, opstoppingen rond Arnhem verwacht

UPDATEARNHEM - Er gaan zeker 300 boeren op trekkers maandag naar het provinciehuis in Arnhem. Dat meldt LTO-Noord-woordvoerder Ben Haarman. De actie van boeren vindt om 12.00 uur ’s middags plaats. Dat er overlast in en rond Arnhem zal ontstaan is niet te voorkomen.

,,Maar we gaan nadrukkelijk niet de boel blokkeren”, aldus de LTO.



Land- en Tuinbouworganisatie LTO Noord, actief in onder meer Gelderland en Overijssel, sluit zich voor het eerst actief aan bij de protesten van boeren tegen strenge stikstofregels. De belangenorganisatie riep afgelopen weekend haar 14.000 leden op om maandag actie te voeren bij provinciehuizen.



Ook bij het Gelderse provinciehuis in Arnhem en bij het provinciehuis in Utrecht worden dus grote groepen actievoerende boeren op trekkers verwacht. In Limburg vindt op dinsdag een boerenactie bij het provinciehuis in Maastricht plaats. Brabantse boeren waren afgelopen vrijdag al in Den Bosch op de been om daar een statement te maken richting het provinciebestuur.

Eis: stikstofregels van tafel

Volledig scherm Gedeputeerde Peter Drenth tijdens het door dagblad De Gelderlander georganiseerde boerendebat. © Foto Raphael Drent ,,De provinciale beleidsregels over stikstof moeten van tafel of minimaal worden opgeschort. Ze lopen op verschillende punten vooruit op het rijksbeleid en hebben een grote impact op boerenbedrijven en -gezinnen”, aldus de LTO in een persverklaring.



Volgens Haarman is de maat vol nu provinciebesturen striktere stikstofregels willen gaan toepassen dan de landelijke overheid. ,,Zolang de landelijke discussie nog speelt is het echt tijd voor actie.” Na een boerenprotest in Leeuwarden afgelopen vrijdag maakte het Friese provinciebestuur bekend pas op de plaats te willen maken qua strengere stikstofnormen.

Drenth: de rust bewaren

De Gelderse gedeputeerde Peter Drenth (CDA) liet vrijdag tijdens een door De Gelderlander georganiseerd boerendebat al weten dat Gelderland ondanks de protesten wel degelijk vasthoudt aan vermindering van stikstof in die provincie en ook de boeren iets extra zullen moeten inleveren. Het gaat daarbij wel nadrukkelijk om boeren die nieuwe vergunningen aanvragen.

Friese maatregel helpt niks

In een reactie op de aangekondigde acties laat Drenth dit weekend weten dat hij bij het standpunt blijft dat het geen zin heeft om nu gelijk het provinciale stikstofbeleid van tafel te vegen.



,,Daar is helemaal niemand bij gebaat. Ik juich het toe dat boeren een statement maken. Ik snap hun zorg. Als het gaat over het net als in Friesland de nieuwe beleidsregels intrekken zeg ik wel dat je met zo'n stap als daar ook helemaal niks meer kunt. Dan kan er geen huis meer gebouwd worden. En dat is toch ook niet wat de boeren willen. Wat nu voorop moet staan is dat we de rust bewaren dat we samen kijken hoe we hier uitkomen. Nu snel iets doen is een pyrrusoverwinning, want daarmee hebben die agrarische bedrijven echt niet zomaar een vergunning.”

Nieuwe acties bij RIVM en op het Malieveld