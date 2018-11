Zes aanhangers Vitesse krijgen stadionverbod vanwege antisemitische spreekkoren

Wandelaar bedreigd en beroofd op Rosendaal­se­straat in Arnhem

11:30 ARNHEM - Een 26-jarige man is donderdag even na 01.00 uur op de Rosendaalsestraat in de Arnhemse wijk Klarendal beroofd van zijn telefoon en portemonnee. De Arnhemmer zou zijn gevolgd door drie mannen en zijn bedreigd met een vuurwapen en een taser. De politie is op zoek naar getuigen.