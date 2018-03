Zes jaar geëist tegen dood gewaande Arnhemse 'jihadrapper'

B. ging in 2013 naar Syrië, naar eigen zeggen om daar mensen te helpen en te strijden tegen de Syrische president Assad. Er zijn meerdere foto’s van hem in omloop in gevechtskleren.

Het Openbaar Ministerie stelt dat hij zich heeft aangesloten bij een terreurgroep, waarschijnlijk IS. B. gaf verschillende interviews vanuit Syrië, maar wilde daar niet zeggen bij welke groep hij zich had aangesloten. Hij ziet zichzelf niet als een terrorist.

Omgekomen

De Arnhemmer gaf vorig jaar aan naar Nederland te willen terugkomen voor zijn rechtszaak. Daarna kwam het bericht dat hij was omgekomen in de strijd, maar dat bericht bleek hij zelf de wereld in te hebben geholpen. Vorige maand schreef hij in een brief aan zijn advocaat dat hij dat deed omdat hij op die manier hoopte naar Turkije te kunnen vluchten. Dat is niet gelukt: hij was deze week dan ook niet aanwezig bij zijn eigen rechtszaak.