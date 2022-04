Zet nieuwbouw de vergrijzing van Wolfheze stop? ‘Woningen erbij is een kans voor clubs en school’

Opening noodopvang vluchtelingen in Oosterbeek opnieuw uitgesteld

OOSTERBEEK - De opening van de noodopvang voor vluchtelingen in Oosterbeek in het voormalige pand van Moviera aan de Nico Bovenweg wordt uitgesteld tot eind mei of mogelijk juni. Tegenvallers bij de verbouwing spelen de komst van de noodopvang parten.

21 april