Zetels keurig verdeeld in Rozendaal

Brief burgemeester Schaap valt verkeerd

21 maart OOSTERBEEK - De brief van burgemeester Agnes Schaap over de vermeende ontucht op Koningskinderen Kinderopvang is verkeerd gevallen bij ouders. In de brief schrijft ze dat er geen sprake was van een strafbaar feit. ,,Een belachelijke opmerking'', zegt voorzitter Gjalt Jellesma van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.